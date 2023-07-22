انطلاق النسخة الثانية لمنتدى التوظيف بالغردقة.. يوفر 300 فرصة عمل

انطلقت فعاليات منتدى التوظيف في الغردقة اليوم السبت، في نسخته الثانية بمشاركة 30 منشأة سياحية، وبحضور عدد كبير من الشباب راغبي العمل، تحت رعاية محافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة وغرفة شركات السياحة والسفر ووزارة العمل.

فعاليات منتدى التوظيف بالغردقة

وأشار أمير حامد، منظم فعاليات المنتدى، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى مشاركة 30 من المنشآت السياحية والشركات والفنادق العاملة بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر، وحضور عدد من الشباب والخريجين راغبي العمل من مدن البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية وزارة العمل ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة، وغرفة شركات السياحة والسفر.

فرص عمل بمنتدى التوظيف بالغردقة

وكشف أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن مدينة الغردقة تستضيف فعاليات المنتدى الوظيفي في نسخته الثانية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن المنتدى يهدف إلى توفير أكثر من 300 فرصة عمل متنوعة للشباب ويشمل برامج ودورات تدريبية ومحاضرات للتعرف على متطلبات سوق العمل الحقيقية.

اهتمام الدولة بتوظيف الشباب

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن منتدى التوظيف بالغردقة يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وذلك في ضوء الاهتمام بالشباب واتجاه الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد، بالتنسيق مع وزارة العمل وشركات القطاع الخاص، في ضوء توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.