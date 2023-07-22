السياح يرقصون مع السلاحف الخضراء بمياه الغردقة.. نادرة الظهور (صور)

رصد عدد من السياح الأجانب ظهور السلاحف الخضراء بشواطئ الغردقة، أثناء رحلة غطس تحت الماء، وهي ترقص وتلهو في سعادة، وحرص الغطاسون على مداعبة السلاحف والرقص معها والتقاط الصور التذكارية، وذلك لأنها من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.

الرقص مع السلاحف الخضراء

وكشف أحمد بيجو، مدرب غطس بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح الأجانب رصدوا ظهور السلاحف الخضراء بأحد شواطئ الغردقة، وهي تلعب وترقص.

وأكد «بيجو» أن السياح الأجانب بادلوا السلاحف الرقص تحت الماء، وذلك أثناء رحلة غطس على متن مركب سياحي، ووصفوها برحلة السعادة، لافتا إلى أن السياح الأجانب يأتون الغردقة خصيصا لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية الكائنات البحرية النادرة، مثل السلاحف الخضراء.

السلاحف الخضراء ثروة بحرية

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن ظهور السلاحف الخضراء في شواطئ الغردقة يدل على نظافة البيئة البحرية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا النوع من السلاحف من الثروات البحرية نادرة الظهور، كما تعد عامل جذب سياحي.

وزن السلاحف الخضراء يصل لـ200 كيلو

وأضاف «غلاب»، أن السلاحف الخضراء يصل طولها إلى 1.5 متر، ووزنها يصل إلى 200 كيلوجرام وتتغذى على الحشائش البحرية، كما تهاجر لمسافات بعيدة تصل إلى مئات الكيلومترات، وتتميز بلونها الأخضر الزاهي، ويكون أكثر وضوحًا في مرحلة الشباب، ويتلاشى ببطء مع التقدم في العمر، ويصل عمرها إلى 50 عاما.