مهرجان الغردقة لسينما الشباب يغلق باب التقديم لأفلام دورته الأولى

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، إغلاق باب تقديم الأفلام المشاركة في دورته الأولى، عبر موقع المهرجان وموقع فيلم فري واي.

وكشف الناقد محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان، عن استقبال 77 فيلما لمسابقة الأفلام الطويلة، و182 فيلما لمسابقة الأفلام القصيرة، و88 فيلما لمسابقة أفلام الطلبة المصريين.

مدير مهرجان الغردقة يتحث عن الأفلام المشاركة

وقال مدير المهرجان، في بيان، إن الأفلام المتقدمة لمسابقتي المهرجان الطويلة والقصيرة، تنوع صناعها بين الشباب والمخضرمين من الجنسين.

أوضح أن لائحة المهرجان تشترط مشاركة الأفلام التي صنعت بيد الشباب أو تتناول قضايا الشباب، إضافة إلى الأفلام التي تتناول قضايا البيئة والتغير المناخي وأمن الطاقة، إذ يخصص المهرجان جائزة خاصة لها.

وأضاف أن جائزة البيئة تأتي ضمن دور المهرجان للتوعية بأهمية هذه القضايا التي تواجه العالم ومستقبله، خاصة أن الشباب هم مستقبل البشرية، والأفلام المتقدمة من إنتاج عامي 2022 و2023 لم يسبق عرضها أو مشاركتها في مهرجان مصري من قبل.

فرصة مشاهدة أعمال جديدة تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة

وشدد على أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري لمشاهدة أعمال جديدة تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة من خلال استقطاب الإنتاج المتميز، وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة أمام أفلام تستحق التنافس على جوائز المهرجان.

وذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل، ويكرم في حفل افتتاحه المخرج الأسترالي أليكس بروياس أستاذ أفلام الخيال العلمي والفانتازيا، ونجم مصري كبير، ونجمة عربية، سيجري الكشف عنهما خلال الأيام القليلة المقبلة.