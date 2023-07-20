تنظيم ورش تعليمية متنوعة للأطفال بمتحف الغردقة

نظمت إدارة متحف الغردقة ورشة تنقيب عن الآثار لتعلم ماهية الأدوات المستخدمة في التنقيب، وكيفية التنقيب على الأثر، والحفاظ عليه وماذا بعد خروج الأثر، تحت إشراف وليد علام مدير المتحف في ضوء الورش الفنية التي ينظمها المتحف من باب المشاركة المجتمعية تحت رعاية وزارة الآثار.

التنقيب عن الآثار بمتحف الغردقة

كشفت نيرمين حافظ، مدير العلاقات العامة والإعلام بمتحف الغردقة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدارة المتحف حرصت على تنظيم ورشة شارك فيها عدد من الأطفال والمواطنين بمدينة الغردقة لتعلم المشتركين ماهية الأدوات المستخدمة في التنقيب، وكيفية التنقيب على الأثر والحفاظ عليه وماذا بعد خروج الأثر من تصوير وقياس وتسجيل تدربوا على كل ذلك بشكل عملي بمشاركة نيفين عبد المنعم مسؤولة مركز الفنون بالغردقة .

ورش فنية بمتحف الغردقة

وأشارت «حافظ»، إلى أن متحف الغردقة يحرص على تنظيم ورش تعليمية متنوعة للأطفال وذلك في ضوء المشاركة المجتمعية، لافتة إلى أن متحف الغردقة يستقبل يومياً عددا كبيرا من السياح من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.