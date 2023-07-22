«التعليم»: 828 طالبا يستحقون درجات الحافز الرياضي في الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام 2023، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

828 طالبا يحصلون على الحافز الرياضي

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ 828؛ إذ أن إجمالي الحاصلين من الطلاب عليه في الألعاب الفردية يبلغ 424 طالبا، بعدد 243 للبنين، و181 للبنات.

وبالنسبة للألعاب الجماعية، فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي يبلغ 404، بعدد 215 للبنين، و189 للبنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية، هي: السباحة، والجمباز الفني، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة أما الألعاب الجماعية تتمثل فى، كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.

درجات الحافز الرياضي تضاف للمجموع الكلي

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة، طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.