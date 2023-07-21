طريقة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023.. سجل الآن لتصلك فور ظهورها

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على قدم وساق، للانتهاء من رصد درجات الثانوية العامة 2023، وتجهيزها بنهاية يوليو الجاري، استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مطلع أغسطس.

طلاب الثانوية العامة يترقبون النتيجة

ويترقب طلاب الثانوية العامة، إعلان النتيجة لعام 2023 خلال الأيام المقبلة، لمعرفة الكليات المناسبة لمجموعهم، وتحقيق حلم طال انتظاره.

وتستعرض الوطن في الخطوات التالية طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة.

التسجيل في موقع الوطن للحصول على نتيجة الثانوية 2023

يمكن للطلاب التسجيل عبر موقع «الوطن»، بخطوات بسيطة لا تتطلب سوى إدخال رقم الجلوس فقط، للحصول عليها ومن ثم معرفة النتيجة فور ظهورها، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع «الوطن».

- اكتب اسمك رباعي بشكل صحيح.

- اكتب رقم جلوسك مع ضرورة مراجعته جيدا.

- اختار الشعبة «العلمية علوم أو رياضة أو الأدبية».

- اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك.

- اختار المحافظة.

- اكتب رقم تليفونك.

- اضغط على سجل.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع الدرجات في المواد الدراسية.