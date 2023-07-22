بعد الإجازة.. تعرف على موعد استئناف العمل في البنوك المصرية

تشهد البنوك المصرية كافة، خلال الفترة الحالية، تعطيلا للعمل؛ إذ بدأت الإجازة يوم الخميس الماضي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، في بيان له، ومن المقرر استئناف العمل مرة أخرى يوم الاثنين المقبل.

تفاصيل تعطيل العمل بالبنوك المصرية

وقد أعلن البنك المركزي المصري منذ عدة أيام، عن تعطيل العمل في البنوك المصرية كافة، بمناسبة رأس السنه الهجرية الجديدة 1445 وعيد ثورة 23 يوليو.

كما اتخذ جميع الموظفين داخل البنوك المصرية كافة، إجازة رأس الهجرية الجديدة التي جاءت يوم الخميس الماضي 20، وفي انتظار إجازة عيد ثورة 23 يوليو غدا.

موعد استئناف العمل بالبنوك المصرية

وقرر البنك المركزي المصري في بيانه الرسمي، تعطيل العمل في البنوك بداية من الخميس الماضي، على أن يستانف العمل في البنوك المصرية كافة بعد غد الاثنين.