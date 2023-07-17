وزير التعليم يكشف خطط تطوير المناهج ودور بنوك الأسئلة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الدولة المصرية مهتمة بالتعليم، وبدأ نظام التعليم الجديد منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية تطوير التعليم وبناء الإنسان منذ 2016، من جامعة القاهرة، موضحًا أنّ تطوير التعليم ارتكز على عدة محاور في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة ورؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحطتها.

إعادة النظر في المناهج وتطويرها

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فيديو تم بثه علي صفحة مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء: «التطوير تم في بناء المناهج لأن الوزارة ترغب في طلاب يبحثون عن المعلومة وليس حفظا لها ويهتم بالتعلم المستمر ليكون الطالب قادر على التنافسية لأن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي سوف يغير وظائف المستقبل كما أن هناك وظائف سوف تختفيومن ثم لابد وأن يكون الطالب قادر على التكيف».

جار تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنَّه كان لابد من إعادة النظر في المناهج وتطويرها، ليكون الطالب قادرًا على التعلم المستمر، موضحا أن المناهج توازن المناهج العالمية حيث شاركت فيها خبرات دولية وبدأ بناء المناهج الجديدة من رياض الأطفال ووصلت إلى الصف الخامس الابتدائي وأيضا جار تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي لأن تطوير المناهج تطوير دولة وليس وزير وكان لا بد من استكمال المنظومة.

الإطار العام لبناء مناهج المرحلة الإعدادية

وأوضح وزير التعليم، أنَ الوزارة تعد حاليا الإطار العام لبناء مناهج المرحلة الإعدادية ومن الأشياء المميزة منهج اكتشف يعلم الطالب الاكتشاف والتعلم وحل المشكلات والقيم واحترام الآخر، موضحًا أنَّه بعد تطوير المناهج تم العمل على نظم التقييم، إذ تمّ بناء بنوك الأسئلة لتكون أسئلة امتحانات الطلاب تقيس التفكير وتطبيق نظام الأوبن بوك في الثانوية العامة، إذ يدخل الطالب الامتحان بالكتاب لأن الوزارة لا ترغب في أن يقوم الطالب بحفظ المعلومات بل تشغيل العقل والتفكير مع وضع بنية تكنولوجية.

وتابع: «لدينا 2500 مدرسة مجهزة بالبنية التكنولوجية ووزعنا 3 ملايين و800 جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية ويتيح التابلت مصادر تعلم مختلفة وثرية ومصر من الدول القليلة التي استكملت عملية التعلم أثناء جائحة كورونا».