تفاصيل حريق أتوبيس البحر الأحمر وأسماء المصابين في الحادث

شهد طريق الشلاتين جنوب البحر الأحمر، حريق أتوبيس ركاب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أسفر عن إصابة 21 شخصا بإصابات متباينة، وتم الدفع بعدد 18 سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج.

حريق أتوبيس البحر الأحمر

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر تلقت إخطارا بنشوب حريق أتوبيس بالبحر الأحمر يقل عددا من الركاب بمنطقة أبو رماد بطريق الشلاتين جنوب المحافظة، وتبين إصابة 21 راكبا، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور شادي باسم، وتم الدفع بـ18 سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج.

تفاصيل حريق أتوبيس البحر الأحمر

وكشف مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل حريق أتوبيس البحر الأحمر، موضحا أن النيران اشتعلت في مؤخرة الأتوبيس وامتدت إلى المقدمة وأصيب جميع الركاب الجالسين في مؤخرة الأتوبيس.

أسماء مصابي حريق أتوبيس البحر الأحمر

وكشف مصدر طبي بمستشفى الشلاتين المركزي، أسماء مصابي حادث حريق أتوبيس البحر الأحمر وهم مهند سليم إبراهيم، عبده إبراهيم عثمان، عبدالحميد عادل أحمد، عثمان يحيى آدم، أضحية عبدالرسول، أبوبكر جبريل علي، الزبير إسحاق محمد، أحمد منه الله نور الدين، محمد عبدالرحمن سليمان، والي الدين علي قمر الدين، مجاهد إسحاق هارون، نذار إبراهيم عثمان، متزمل آدم أحمد، عمر سعد سويلم، عبدالله يحيى عبدالله ،دفعة الله مصطفى الجيلي، أحمد سالم المصري، هارون إسحاق علي، عبده إسحاق بورمة، معتز صلاح سليم، كمال محمد عمرو.