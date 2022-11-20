أسماء 30 مصابا في حادث أتوبيس البحر الأحمر.. بينهم أطفال

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على طريق «رأس غارب- الزعفرانة»، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 30 آخرين، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي تولت التحقيق في الحادث.

أسماء المصابين في حادث الغردقة

والمصابين في حادث أتوبيس الغردقة هم:

وليد محمد إبراهيم ، 46 سنة، من الشرقية.

جليلة عنتر فتح الباب، 46 سنة، من البحر الأحمر.

أحمد مصطفى علي، 26 سنة.

حسام علي أحمد، 31 سنة، من قنا.

منار عبد العاطي أحمد، 21 سنة، من قنا.

حسام حمادة إسماعيل، 20 سنة، من البحر الأحمر.

سيد محمد إنصاري، 8 سنوات، من البحر الأحمر.

مالك محمد إنصاري، 5 سنوات، من البحر الأحمر.

أحمد منتصر حسني، 21 سنة، من سوهاج.

علي حسن محمد حسين، 8 سنوات، من البحر الأحمر.

شهاب السيد محمود، 24 سنة، من البحر الأحمر.

أحمد منتصر حسني، 21 سنة، من سوهاج.

علي حسن محمد حسين، 8 سنوات، من البحر الأحمر.

شهاب السيد محمود، 24 سنة، من البحر الأحمر.

أحمد شحاته محمد، 40 سنة، من الجيزة.

أحمد رضا رمضان، 47 سنة، من البحر الأحمر.

أحمد عماد عامر الطويل، 23 سنة، من محافظة القاهرة.

عصام عبد الفتاح إسماعيل، 61 سنة، من محافظة القاهرة.

مصطفى عبد الحميد أحمد عبد الحميد، 40 سنة، من محافظة الجيزة.

ديانا أحمد عارف، 20 سنة، سورية.

علي محمود أبو الوفا، 22 سنة، من محافظة البحر الأحمر.

خديجة محمد إنصاري، عمرها عام واحد، من محافظة البحر الأحمر.

حبيبة أيمن أحمد، 20 سنة، من محافظة البحر الأحمر.

محمد جمال الطويل، 32 سنة، من محافظة الجيزة.

حازم عصام عبدالفتاح، 19 سنة، من محافظة القاهرة.

عبد الله سليمان عبد الله، 21 سنة، من البحر الأحمر.

محمود أحمد يحيى، 29 سنة، من القاهرة.

عبد الرحمن عمر محمد، 27 سنة، من الجيزة.

سيدة السيد محمد، 71 سنة، من القاهرة.

أبوالوفا محمد أبوالوفا، 75 سنة، من البحر الأحمر.

إبراهيم صالح إبراهيم، 36 سنة، من الجيرة.

كما يوجد مصابان مجهولا الهوية.

انقلاب أتوبيس بطريق رأس غارب في البحر الأحمر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق رأس غارب، مما أدى إلى مصرع 12 شخصا وإصابة 30 آخرين وجري نقلهم جميعا إلى مستشفى رأس غارب العام، حيث حفظت الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

التحقيق في حادث الغردقة

وقال مصدر لـ«الوطن» إلى أن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب وراء حادث الغردقة هو نوم السائق، وجاري تشكيل لجنة فنية لمعاينة مكان الحادث للوقوف على الأسباب.