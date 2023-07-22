أسباب الموجة الحارة وموعد انتهائها في مصر.. «الأرصاد الجوية» توضح

موجة حارة شديدة تشهدها الأنحاء كافة خلال الفترة الحالية، يصاحبها ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة، جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن أسباب الموجة الحارة، لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومي تفاصيل حالة الطقس، إذ يتوقع الخبراء خلال الفترة المقبلة، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

أسباب الموجة الحارة

وعن أسباب الموجة الحارة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك عددا من المناطق المختلفة حول العالم تتأثر بموجات حر نتيجة لتأثير القبب الحرارية، التي تعد مركزا لقياس الضغط المرتفع في طبقات الجو العليا، وتؤدي للتأثير على منطقة معينة لا تتحرك لمدة أسبوع أو أكثر، ما يؤدي إلى تعرض منطقة الضغط المرتفع إلى طقس حار وأشعة شمس كثيرة وسحب قليلة، ويهبط الهواء من أعلى إلى أسفل وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهواء خلال فترة تأثير القبة الحرارية.

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

ولفتت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن موجة الطقس الحارة مستمرة حتى نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، على الأقل، إذ يستمر ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، إضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور الشديد بارتفاع درجات الحرارة المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 23 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية