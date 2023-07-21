عاجل.. حالة الطقس على المدن الساحلية اليوم الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على بعض المدن الساحلية، حيث يتكدس المواطنون على الشواطئ المختلفة لقضاء إجازة نهاية العام.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس على جميع المدن الساحلية تشهد أجواءً حارة رطبة نهارا مائلة للحرارة رطبة ليلا.

ونستعرض في التقرير التالي حالة الطقس على المدن المطلة على البحر المتوسط وكذلك على البحر الأحمر:

المدن المطلة على البحر المتوسط

- حالة الطقس في الاسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 وسرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في العلمين العظمى 31 والصغرى 24 وسرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في مطروح العظمى 32 والصغرى 24 وسرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل

- حالة الطقس في جمصة العظمى 33 الصغرى 23 وسرعة الرياح شمالية إلى غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل

- حالة الطقس في رأس البر العظمى 32 والصغرى 24 وسرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

المدن المطلة على البحر الاحمر

- حالة الطقس في شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30 وسرعة الرياح جنوبية شرقية حالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في الغردقة العظمى 40 والصغرى 20 وسرعة الرياح شمالية غربية حالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في مرسى علم العظمى 40 والصغرى 28 وسرعة الرياح شمالية غربية حالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في العين السخنة العظمى 38 والصغرى 26 وسرعة الرياح شمالية غربية حالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في رأس سدر العظمى 39 والصغرى 26 وسرعة الرياح غربية حالة البحر خفيف إلى معتدل.