«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من حالة الطقس اليوم: شبورة صباحا

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإساعيلية ومنطقة القناة، عن ارتفاع جديد في الحرارة اليوم الجمعة على كافة انحاء المحافظة بالتزامن مع موجة من ارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال الفترة الحالية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إن اليوم الجمعة يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء في المحافظة مع توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً، مائل الحرارة ليلاً على محافظة الإسماعيلية.

شبورة مائية على الطرق

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة والإسماعيلية إنه من المتوقع حدوث شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية في الساعات الاولي من الصباح.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 39 درجة للعظمي على أن تكون الدرجة المحسوسة 43 درجة فيما تمون درجة الحرارة الصغري 25 درجة.

نصائح للمواطنين

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إن طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه ارتفاع الرطوبة النسبية وهدوء سرعات الرياح علي محافظة الإسماعيلية والذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ونصحت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة المواطنين خلال هذه الفترة يمنع منعاً باتاً التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع شرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية وارتداء الملابس فاتحة اللون، وارتداء كاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.