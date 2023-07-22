عاجل.. حالة الطقس اليوم.. ارتفاع نسب الرطوبة وموجه حارة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يستمر الطقس مائل للحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أنه تشد ذروة الموجة الحارة خلال ساعات النهار ليسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبًا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لتوقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم، فإنه تنتشر شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على مناطق متعددة من البلاد خلال فترات متقطعة.

تحذير من الشمس والرطوبة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع نسب الرطوبة نهارا حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي:

القاهرة 36 - 39

- العاصمة الإدارية 37 - 40

- أكتوبر 36 - 39

- بنها 36 - 39

- دمنهور 35 - 38

- وادي النطرون 36 - 39

- كفر الشيخ 36 - 39

- المنصورة 36 - 39

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 36 - 39

- طنطا 36 - 39

- دمياط 34 - 37

- بورسعيد 34 - 37

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 39- 42

- العريش 35 - 38

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 40- 43

- نخل 39 - 42

- كاترين 35 - 38

الطور 41 - 44

- طابا 38 - 41

- شرم الشيخ 41 - 44

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 32 - 35

- مطروح 32 - 35

- السلوم 35 - 38

- سيوة 40 - 42

- رأس غارب 41 - 44

- الغردقة 41 - 44

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 40 - 43

- شلاتين 42 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 39 - 41

- بني سويف 39 - 41

- المنيا 39 - 41

- أسيوط 40 - 42

- سوهاج 41 - 43

- قنا 42 - 43

- الأقصر 43 - 44

- أسوان 43 - 44

- الوادي الجديد 43 - 44

- أبوسمبل 43 - 44.