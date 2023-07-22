رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. حالة الطقس اليوم.. ارتفاع نسب الرطوبة وموجه حارة ورياح

كتب:

صفية النجار
01:45 ص | السبت 22 يوليو 2023
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يستمر الطقس مائل للحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أنه تشد ذروة الموجة الحارة خلال ساعات النهار ليسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبًا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم 

وبالنسبة لتوقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم، فإنه تنتشر شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على مناطق متعددة من البلاد خلال فترات متقطعة.

تحذير من الشمس والرطوبة 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع نسب الرطوبة نهارا حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي:

القاهرة 36 - 39

- العاصمة الإدارية 37 - 40

- أكتوبر 36 - 39

- بنها 36 - 39

- دمنهور 35 - 38

- وادي النطرون 36 - 39

- كفر الشيخ 36 - 39

- المنصورة 36 - 39

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 36 - 39

- طنطا 36 - 39

- دمياط 34 - 37

- بورسعيد 34 - 37

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 39- 42

- العريش 35 - 38

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 40- 43

- نخل 39 - 42

- كاترين 35 - 38

الطور 41 - 44

- طابا 38 - 41

- شرم الشيخ 41 - 44

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 32 - 35

- مطروح 32 - 35

- السلوم 35 - 38

- سيوة 40 - 42

- رأس غارب 41 - 44

- الغردقة 41 - 44

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 40 - 43

- شلاتين 42 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 39 - 41

- بني سويف 39 - 41

- المنيا 39 - 41

- أسيوط 40 - 42

- سوهاج 41 - 43

- قنا 42 - 43

- الأقصر 43 - 44

- أسوان 43 - 44

- الوادي الجديد 43 - 44

- أبوسمبل 43 - 44.

اقرأ المزيد:

حالة الطقس على المدن الساحلية اليوم الجمعة

«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من حالة الطقس اليوم: شبورة صباحا

حالة الطقس اليوم: شديد الحرارة نهارا ونسبة الرطوبة 95% على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم.. شديد الحرارة والرطوبة وشبورة ورياح على عدة مناطق

حالة الطقس اليوم.. حرارة شديدة نهارا على كل الأنحاء باستثناء منطقة واحدة

عاجل.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم.. «ذروة الموجة الحارة»

حالة الطقس اليوم.. الموجة الحارة مستمرة وتحذير من الشمس والرطوبة

حالة الطقس اليوم الاثنين.. شديد الحرارة على جنوب البلاد
بقلم صفية النجار