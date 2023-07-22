بولندا تستدعي السفير الروسي لديها بعد تهديدات بوتين الأخيرة

أعلنت بولندا استدعاء السفير الروسي لديها، سيرجى أندرييف، بعد تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة «العرببة»، قبل قليل.

تصريحات «بوتين»

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء أمس الجمعة، أن أي عدوان على بيلاروسيا سيعد عدوانا على الاتحاد الروسي، مهددا بالرد على ذلك بكل الوسائل المتاحة، فيما قال وزير الدفاع الألماني إن بلاده وحلف الناتو مستعدان لدعم بولندا.

تهديد «بوتين» لبولندا

ووجه «بوتين» عبارات تهديد إلى بولندا، عقب الإعلان عن إعادة نشر قوات بولندية تجاه الحدود الشرقية للبلاد مع بيلاروسيا،

وأضاف «بوتين» في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، إن «بيلاروسيا جزء من الدولة الاتحادية (لروسيا وبيلاروسيا)، وشن عدوان على بيلاروسيا سيعني عدواناً على الاتحاد الروسي، وسنرد على ذلك بكل الوسائل المتاحة لدينا»، متهماً بولندا بأن لديها أطماعا في دول الاتحاد السوفيتي السابق.