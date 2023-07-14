الرئيس الروسي يعلن: لا وجود لقوات «فاجنر» دون إطار قانوني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة غير موجودة من الناحية القانونية، مضيفا أنه ليس لدى بلاده قانون خاص بالمنظمات العسكرية الخاصة، وفقا لما ذكرته صحيفة «كوميرسانت» الروسية.

بوتين: لا وجود لقوات فاجنر

وأوضح بوتين، أن لا وجود لقوات فاجنر دون إطار قانوني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن موضوع تقنين «فاجنر» ليس بالأمر السهل، ويتطلب مناقشة في الحكومة والبرلمان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ودعا الرئيس فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية و«الدوما» لمناقشة الأطر القانونية للشركات العسكرية الخاصة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

جروشكو: قبول أوكرانيا في «الناتو» سيؤدي إلى كارثة بالنسبة للحلف

من جانبه، أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إلى أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يدرك أن قبول أوكرانيا في التكتل العسكري سيؤدي إلى كارثة بالنسبة له ولـ«كييف» نفسها، مضيفا على القناة الأولى الروسية، أن الحلف يتعمد تأخير هذا القرار.

بدورها، نددت عضوة مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور جرين، بتمويل أوكرانيا ، مشيرة خلال كلمة بـ«الكونجرس»، إلى أنها ليست حليفة لحلف شمال الأطلس«الناتو»، وفقا لفيديو نشرته عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».