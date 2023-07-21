«القاهرة الإخبارية»: تحطم طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي في بولندا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع البولندية، أعلنت اليوم الجمعة، أن طائرة الاستطلاع العسكرية المسيرة، التي تحطمت في جنوب غرب بولندا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، كان يستخدمها جنود أمريكيون في مهمة تدريب، إذ عُثر على الطائرة المسيرة في غابة قريبة من قرية في جنوب بولندا بعد أن اتصل أحد المارة بخدمات الطوارئ وقال إنه رأى جسمًا يتحطم في المنطقة.

وردت وزارة الدفاع في رسالة بالبريد الإلكتروني: «المعلومات التي حصلنا عليها تظهر أنه خلال رحلة تدريبية، فُقد الاتصال بالطائرة المسيرة ثم سقطت في منطقة غابات، لم يصب أحد ولم يتسبب الحادث في أضرار... انتشل الجانب الأمريكي الطائرة المسيرة».

وتتأهب بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي لأي اختراق لمجالها الجوي مع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة بعد حوادث سقوط صواريخ على أراضيها في نوفمبر وديسمبر.