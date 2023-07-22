ندوة لنجل جمال عبد الناصر في متحف الزعيم غدا

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، غدا، ندوة يستضيف خلالها المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في الواحدة ظهرا، بمتحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنشية البكري في مصر الجديدة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو 1952.

تنظيم مجموعة فعاليات في متحف جمال عبدالناصر

وأضاف وليد قانوش، في تصريحات لـ «الوطن»، أن قطاع الفنون التشكيلية ينظم مجموعة من الفعاليات في متحف الزعيم جمال عبدالناصر خلال مناسبات متفرقة تتصل بالرئيس الراحل؛ ومن أبرزها ذكرى ثورة يوليو 1952، وهي فعاليات خاصة تتم بالتعاون مع أسرة الزعيم الراحل.

زيارة متحف جمال عبدالناصر مجانا بمناسبة ثورة 23 يوليو

كما أعلن رئيس قطاع الفنون التشكيلية فتح باب الدخول إلى متحف الزعيم جمال عبدالناصر غدا الأحد، بالمجان، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لقيام ثورة يوليو 1952، في المواعيد الأصلية للمتحف، والمقرر لها من 10 صباحا إلى 3 عصرا.

وتعتبر زيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر، أحد الطقوس التي يميل محبو الرئيس الأسبق لتأديتها في عدة مناسبات ترتبط باسم عبد الناصر، وتشمل ذكرى ثورة 23 يوليو، ويوم ميلاد عبدالناصر 15 يناير، و28 من سبتمبر الذي يوافق ذكرى رحيله.