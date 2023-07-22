متحف جمال عبد الناصر يفتح أبوابه مجانا أمام الزائرين غدًا

قال الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن متحف الزعيم جمال عبد الناصر يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور غدا الأحد، مجانا بمناسبة الذكرى الـ 71 على ثورة 23 يوليو 1952، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وأضاف «قانوش» في تصريح لـ«الوطن»، أن متحف الزعيم جمال عبد الناصر الكائن بمنشية البكري في محافظة القاهرة، من المتاحف القومية المهمة ويعد أحد المزارات التي يحرص على زيارتها محبو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سواء من المصريين أو العرب والأجانب.

وأكد أنه قطاع الفنون التشكيلية قرر فتح باب زيارة المتحف للجمهور مجانا غدا الأحد، على الرغم من أنه إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة يوليو 1952.

المتحف يضم جانبا يستعرض من ثورة يوليو

يشار إلى متحف الزعيم جمال عبد الناصر افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 28 سبتمبر 2016 بمناسبة الذكرى الـ46 على ميلاد الرئيس الأسبق.

والمتحف هو البيت الذي عاش فيه جمال عبد الناصر وأسرته منذ 1952 حتى وفاته في 1970، ويضم المتحف المكون من طابقين، مقتنيات الرئيس الأسبق من بينها جناح المكتب والصالونات وغرفة النوم بالدور العلوي، وجانبا تاريخيا يستعرض أهم الأحداث بداية من ثورة يوليو وحتى الوفاة.