 ‎لينك نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها.. «التعليم» تكشف موعد إعلانها

‎اهتمام كبير من قبل أولياء الأمور والطلاب بـ لينك نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها، لمعرفة النتائج والاستعداد للتقديم في التنسيق للالتحاق بالجامعات، أو تقديم التظلمات في حالة جاءت النتائج غير مرضية للطلاب.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي ‎لينك نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها.

‎لينك نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها

ويمكن للطلاب الحصول على النتائج من خلال ‎لينك نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها من هنـــا، علما بأن النتائج سيجري إعلانها أول أغسطس المقبل، وفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع «الوطن» فور اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي.

ويستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتيجة الثانوية العامة التي يجري تصحيحها ومراجعتها بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري، في الوقت الحالي، إذ تمر بالعديد من المراحل الدقيقة لضمان الدقة والجودة، وتخضع جميع المراحل لمتابعة نخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

استخراج بيان النجاح لطلاب الثانوية العامة

ويمكن استخراج بيان النجاح لطلاب الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي لمحافظات الجمهورية، ففي محافظة القاهرة على سبيل المثال، يمكن استخراجه من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة، إذ تقدم المحافظة طلب استخراج بيان النجاح باللغتين العربية والإنجليزية، سواء للعام الحالي أو الأعوام السابقة باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس في حالة العالم الجاري.