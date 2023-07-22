«س و ج» كل ما تود معرفته عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وأعمال التصحيح

تستحوذ «الثانوية العامة» على اهتمام طلاب هذه الشهادة وأولياء أمورهم خلال الأيام الجارية، وكلاهما يترقب موعد إعلان النتيجة، أو مؤشرات الدرجات، أو عمليات التصحيح التي تتم حالياً، وما بين هذا وذاك تظهر الكثير من الشائعات التي تروج لمعلومات مغلوطة تتصدى لها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل حاسم وسريع، وتوضيح الحقائق بالبيانات الرسمية.

«الوطن» في التقرير التالي، تُجيب على كافة الأسئلة التي تدور في أذهان طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، سواء عن موعد إعلان النتيجة أو مؤشرات التصحيح والدرجات، فضلاً عن كل ما يتعلق برد وزارة التربية والتعليم على الشائعات والمعلومات والمغلوطة، وذلك من واقع البيانات الرسمية.

متى يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023؟

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه من المتوقع إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

وماذا عن شائعات تعديل درجات الطلاب في النتيجة؟

حذرت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، خلال الساعات القليلة الماضية، من الانسياق خلف منشورات تدعي تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة.

وكيف تتم عملية رصد درجات الطلاب؟

رصد الدرجات يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري، ويمر بالعديد من المراحل الدقيقة لضمان الدقة والجودة، وتخضع جميع المراحل لمتابعة نخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وماذا عن دقة عملية التصحيح للامتحانات؟

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن كل طالب سيحصل على حقه في عملية التصحيح، وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم على دقة عملية التصحيح الإلكتروني لأوراق الأسئلة «المقالية والبابل شيت».

وهل يتم مراجعة الأوراق جيداً قبل إعلان النتيجة؟

عملية تصحيح الامتحانات تمر بالعديد من المراحل، وجميع التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة وعبر العديد من المرات.

وما هي البيانات التي يتم مراجعتها جيداً في عملية التصحيح؟

جميع بيانات الطالب يتم مراجعتها جيداً كرقم جلوسه وأيضاً اختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وكيف يتم التعامل مع أي بيانات بها خطأ؟

تخضع البيانات للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

وما مصير علامة «X» على الإجابة الخطأ في الامتحان؟

في حالة وضع الطالب علامة «X»على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني انذاراً للمراقب على السيستم لمراجعة الإجابة، وهنا يتم التأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

وماذا عن نسب نجاح الطلاب في الامتحانات؟

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% أكثر من 1.5% من عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان في المادة، أما عن نسبة النجاح في اللغة الثانية فتجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت نسبتهم 20% من عدد الطلاب.

وماذا عن مادة الكيمياء التي اشتكى الطلاب من صعوبتها؟

أكد وزير التربية والتعليم، أنه بتصحيح نصف أوراق إجابة مادة الكيمياء أظهرت حصول 1000 طالب على الدرجة النهائية، و5 آلاف طالب حصلوا على 95%.

وماذا عن درجات الحافز الرياضي؟

اعدت وزارة التربية والتعليم كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام 2023، مؤكدة أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ 828 طالبا.