الحي اللاتيني في العلمين الجديدة.. الإسكندرية القديمة بلمسة عالمية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة لم تغفل تنمية مدينة العلمين الجديدة، وإحياء الطابع المعماري المميز لمدينة الإسكندرية، ليمتد على ساحل المتوسط من الإسكندرية إلى العلمين الجديدة، بطابع روماني يوناني في تشييد أحد أهم أحياء مدينة العلمين الجديدة، وهو الحي اللاتيني، في تكرار للتجربة الناجحة في العاصمة الإدارية بإنشاء حي جاردن سيتي الجديدة، حيث يشمل الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة كل ما يحفظ للمنطقة تراثها وتاريخها القديم.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الحي اللاتيني الذي يعتبر امتدادا لإحياء الإسكندرية القديمة في العلمين الجديدة.

الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، وفقا لما كشفته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- 404 أفدنة إجمالي مساحة الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة.

- 65 مجمعا سكنيا، تضم 220 عمارة بالحي اللاتيني يتوسطها حدائق واسعة وبحيرات كبرى.

- فنادق عالمية، يشملها تصميم الحي اللاتيني ليضاهي أرقى المستويات العالمية.

- 6 مناطق بالحي اللاتيني تلبي الأغراض السكنية والترفيهية والتجارية والصحية والتعليمية.

12 ألف وحدة سكنية في الحي اللاتيني

- 12 ألف وحدة سكنية يشملها مشروع الحي اللاتيني مصممة على الطراز المعماري الروماني والإغريقي.