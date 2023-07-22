تامر حسني يوجه التحية لنجل مؤمن زكريا بحفله في مهرجان العلمين الجديدة

حرص الفنان تامر حسني ان يستضيف نجل الكابتن مؤمن زكريا على مسرح حفله في مهرجان العلمين الجديدة، ووجه له تحية خاصة.

بينما استمر تامر حسني بالغناء لمدة ساعتين متواصلين وسط حالة من التفاعل للجمهور الحاضر.

بينما دخل تامر حسني حفلته بمهرجان العلمين، وهو طاير في الجو، على نغمات أغنية " هرمون السعادة", وحرص على الرقص مع الجمهور.

وقال تامر حسني:"انا اتشرف ان تم اختياري لاحياء حفل افتتاح مهرجان العلمين، واتمني ان نحافظ عليه ويستمر لتجميع نجوم مصر والوطن العربي".

تامر حسني نشر صور من بروفات الحفل

وكان تامر حسني نشر صور من بروفات الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وعلق عليها:"من تحضيرات امس استعداداً لحفل اليوم بالعلمين مستنيكوا يا حلوين .. و تاني … امانه عليكم محدش يتأخر عشان في معاد لقفل الابواب مكتوب على التذاكر ده كمان غير احتمالات الزحمه بالتوفيق".