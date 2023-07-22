«معلومات الوزراء»: العلمين تتحول من مصيف موسمي إلى مدينة للإقامة طوال العام

تحت عنوان «جامعات ومصانع تحول العلمين من مصيف موسمي إلى مدينة للإقامة طوال العام»، أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مدينة العلمين لم تعد مجرد مدينة مصيفية فقط، يأتيها الزوار بشكل موسمي لعدة أشهر بفصل الصيف، ولكن أصبحت تضم العديد من الأنشطة التي جعلتها مدينة صالحة للإقامة طوال العام.

أنشطة صناعية كبرى في مدينة العلمين الجديدة

من الأنشطة التي تضمها مدينة العلمين الجديدة، أنشطة صناعية كبرى تقوم الدولة حاليًا بتنفيذها في مجال البتروكيماويات للاستفادة من الثروات المعدنية والنفطية التي تزخر بها المنطقة، بجانب مشروعات أخرى في مجال التعليم العالي بتشييد عدد من الجامعات، بما يسمح باستمرار حركة العمل والدراسة داخل العلمين الجديدة طوال العام.

جامعة العلمين الدولية

تشتمل مدينة العلمين الجديدة، على جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا وتضم 8 كليات في تخصصات الطب والقانون والسياحة وغيرها على مساحة 128 فداناً، ووفق تقرير مركز المعلومات، يدرس 6 آلاف طالب حالياً بجامعة العلمين وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا ويقيمون بالعلمين الجديدة.

8 كليات في تخصصات مختلفة

أيضاً تشتمل على أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتضم 8 كليات في تخصصات الهندسة والذكاء الاصطناعي وغيرها على مساحة 62 فداناً، ونوه التقرير إلى أن حجم الاستثمارات التي يجري تنفيذها حالياً لإنشاء مجمع العلمين للبتروكيماويات والتكرير 7 مليارات جنيه.