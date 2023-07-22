5 مشاهد من حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة.. ظهور نويل روبنسون

ردود فعل إيجابية من الجمهور على حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة، شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ شهد الحفل الذي حمل لافتتة «كامل العدد»، الكثير من المشاهد المميزة التي تفاعل معها الحضور، ويعتبر الحفل هو الأول ضمن جدول حفلات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الذي يستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

شهد حفل تامر حسني بداية مختلفة للغاية، إذ دخل إلى المسرح بطريقة استعراضية على أنغام أغنية «هرمون السعادة»، وهو يطير مرتديا بذلة البطل الخارق التي ارتداها ضمن أحداث فيلمه الأخير «تاج» للمخرجة سارة وفيق.

ببدلة «تاج».. لحظة دخول تامر حسني طائرا إلى حفل العلمين الجديدة

شهد حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة، الاحتفال بعروسين وأهدى لهما الفنان أغنية «بحبك».

نويل روبنسون يظهر بحفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة

وقع اختيار تامر حسني على 10 أفراد من الجمهور للصعود على المسرح ومشاركته الرقص على أنغام أغنية «بكرة تروق»، برفقة الـ«تيك توكر» الألماني نويل روبنسون، الذي نزل بعد ذلك للرقص مع الحضور والتقاط الصور برفقتهم.

صعد أحد المعجبين إلى المسرح في حفل تامر حسني وبكى بشدة، بينما قام النجم باحتضانه.

شهد حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة، استضافة نجل لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، على المسرح، ووجه له الفنان التحية.