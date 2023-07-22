رسميا.. الرئيس السيسي يُصدق على تعيين سفير مصر في تركيا

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيين عمرو سليمان عبد المجيد الحمامي، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه وزير الخارجية سامح شكري، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حمل رقم 266 لسنة 2023.

كانت مصر وتركيا قد اتفقتا على ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وترشيح سفراء جدد.

ويعتبر السفير عمرو الحمامي، من رجال وزارة الخارجية أصحاب الخبرة الدبلوماسية الواسعة.