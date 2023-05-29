مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر وتركيا من القوى المهمة في المنطقة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس السيسي لتهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طبيعية لترجمة حالة العلاقات بين البلدين والتي عادت لمسارها الطبيعي، ومصر انتظرت إلى أن تنتهي الحملة الانتخابية حتى لا تكون عودة العلاقات بين البلدين دعمًا لأحد المرشحين على حساب الآخر.

تهنئة الرئيس السيسي طبيعية

وأوضح «حجازي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه آن الأوان أن تعود العلاقات المصرية التركية لحالتها الطبيعية، لافتًا إلى أنّ تهنئة الرئيس السيسي طبيعية وفي محلها، ولم تسارع مصر بالتطبيع في أثناء الحملة الانتخابية حتى لا تنحاز لطرف أو يستغل التطبيع في الدعاية الانتخابية.

علاقات ثقافية وشعبية واقتصادية

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أنّ العلاقات المصرية التركية علاقات تاريخية ضاربة بجذورها في التاريخ، وهي علاقات ثقافية وشعبية واقتصادية مرموقة، مؤكدا أنّ مصر وتركيا من القوى المهمة في المنطقة، ويمكنهما معا تحقيق الكثير للشعبين الشقيقين ولأمن واستقرار المنطقة.