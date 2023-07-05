بعد ترشيح الطرفين للسفراء.. ماذا يعني ترفيع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا؟

أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء بشكل رسمي، يعني أن الفترة المقبلة ستشهد عودة العلاقات الطبيعية، بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين، والتي دفعت القاهرة لسحب السفير المصري من تركيا، وتخفيض مستوى العلاقات إلى بعثة لرعاية المصالح.

أنواع العلاقات الدبلوماسية بين الدول

وأوضح حسن في تصريحات لـ«الوطن»، أن «هناك 3 مستويات للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، الأول هو مستوى السفراء، ويعتبر الأعلى، ثم يأتي بعده مستوى القائم بالأعمال بالإنابة، أما الثالث فهو المشرف على رعاية المصالح، والاخيرة تعني قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي، ورفع لافتة السفارة، على أن يكون المشرف على رعاية المصالح دولة أخرى محايدة».

ترشيح سفير مصري في تركيا

كانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا صحفيا، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه عن ترشيح السفير عمرو الحمامي، سفيرا لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن، كسفير لها في القاهرة، ما يأتي تنفيذا لقرار وزيري خارجية البلدين بترفيع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لتأخذ شكلها الطبيعي، ما يعكس عزمهما المُشترك على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية.