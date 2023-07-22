جماهير «المصري» تغادر بورسعيد لتشجيع الفريق في نهائي كأس الرابطة (صور)

خرج آلاف المشجعين للنادي المصري من أهالي بورسعيد في أتوبيسات، ظهر اليوم، حيث غادروا إلى الإسكندرية، لتشجيع الفريق في مباراته أمام نادي سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة، والذي يقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، على أرضية استاد برج العرب.

180 أتوبيسا لتشجيع النادي المصري

وقال محمد عوض، أحد مشجعي النادي المصري، أن كثر من 180 أتوبيس استقله المشجعون من أحياء بورسعيد، لتشجيع الفريق في مباراته اليوم ببرج العرب، مشيرا إلى أن أعلام النادي كست الأتوبيسات والشوارع.

رسالة المحافظ لجماهير النادي المصري

من جانبه، وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسالة إلى لاعبي النادي المصري، حيث طالبهم بالفوز وتحقيق آمال الملايين من شعب بورسعيد في التتويج بكأس الرابطة.

وأكد المحافظ، ثقته الكبيرة في لاعبي النادي المصري وجهازه الفني في تحقيق الفوز الذي يستحقه أبناء بورسعيد.

و أعرب المحافظ، عن بالغ سعادته بحالة الالتفاف والتوحد الجماهيري لمحبي المصرى ومشجعية ومجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، والتى تعددت مظاهرها بالشوارع والميادين خلال الأيام الحالية.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين متابعة اللقاء عبر الشاشات الموجودة بجميع المنشآت الرياضية والأندية الاجتماعية، فضلا عن نشر الشاشات العملاقة بالمتنزهات والحدائق المفتوحة والميادين والساحات.