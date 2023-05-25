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محافظ بورسعيد يتفقد مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد 

كتب:

هبة صبيح
04:52 م | الخميس 25 مايو 2023
محافظ بورسعيد وكامل أبو علي

محافظ بورسعيد وكامل أبو علي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رفقة كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ، جاء ذلك، بحضور عبد الفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، ومجلس إدارة النادي المصري، ولفيف من الجهات التنفيذية. 

تعاون مشترك بين الجهات المعنية 

وأكد محافظ بورسعيد، أنّ هناك تواصلًا دائمًا مع  كامل أبو علي، من أجل مصلحة النادي المصري، الذي يعتبر عشق جماهير المدينة الباسلة، مشيرّا إلى أنّ زيارة اليوم تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية في محافظة بورسعيد. 

وتقدم المحافظ، بالشكر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة. 

وأوضح كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أنّ هناك تعاونًا دائمًا مع الجهات التنفيذية في بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي بذل جهودا كبيرة من أجل هذا المشروع الضخم. 

تحقيق رغبات جماهير بورسعيد

وأشار إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد طفرة في التعاون بين النادي والمحافظة، من أجل تحقيق رغبات جماهير بورسعيد.

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بقلم هبة صبيح