عامر حسين: كأس الرابطة تغني الأندية عن المباريات الودية

علق عامر حسين مسؤول لجنة المسابقات برابطة الأندية على اجتماع الرابطة الأول الذي عقد اليوم وأسفر عنه اتخاذ عدة قرارات مهمة، قائلا: «رابطة الأندية هي خطوة أولى تبدأ من إدارة المسابقات مبدئيًا لحين وضع اللوائح الخاصة بالنسبة للائحة النظام الأساسي للرابطة وذلك بالتنسيق عبر 18 ناديا بالدوري الممتاز».

سبب إطلاق كأس الرابطة

وحول جدل تدشين بطولة الرابطة الجديدة تحت اسم «كأس الرابطة» بعد قرارات اجتماع اليوم رغم صعوبة لعب منافسات بطولة الدوري الممتاز ووطول فترته في جدول مبارياته، قال عامر حسين مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «هذا الموسم به بطولتين سيستغرقان وقت طويل البطولة العربية للممنتخبات العربية كتجربة لكأس العالم بالدوحة 2022 ثم بطولة أمم أفريقيا التي ستتوقف لمدة 45 يوما».

وواصل: «ومن ثم ارتأينا تدشين كأس الرابطة كمساعدة للأندية في فترة التوقف دون لاعبيها الدوليين في تلك الفترة وفي ظل تدعيمها في عدم البحث عن المباريات الودية والاعتماد على فكرة كاس الرابطة في هذه الفترة».

البحث عن شركة راعية حتى لا تتحمل الأندية أي تكاليف

وتابع أنه يجري الآن البحث عن شركة راعية لتلك البطولة الوليدة حتى لا تتحمل الأندية أي تكاليف، مشيرًا إلى أن فكرة كأس الرابطة تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لفترة توقف بطولة الأمم الأفريقية لمدة 45 يومًا فطبقًا للأجندة الدولية ستكون الكرة متوقفة وبالتالي لن يكون بوسعنا لعب كأس أو دوري ممتاز أو غيره.