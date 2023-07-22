بحيلة بسيطة.. كيف تحقق أقصى استفادة من التكييف بأقل استهلاك للكهرباء

تشهد الفترة الحالية ارتفاعاً كبيراً فى درجات الحرارة، حيث تستمر موجة الحر حتى الأربعاء 26 يوليو 2023، وفقاً للهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أكدت على أن موجة الحر يصاحبها استمرار الأجواء الرطبة شديدة الحرارة، لتسجل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و45 درجة على محافظات جنوب البلاد.

تقليل الإحساس بالحرارة

وفى هذه الأيام يلجأ كثير من الناس إلى استخدام مكيفات الهواء، والتي تساعد في تقليل الإحساس بالحرارة، ولكنها تكون أكثر استهلاكاً للكهرباء، وفقا لما ذكره أحمد الحسيني، فنى تبريد وتكييف، في تصريحات لـ«الوطن».

المكيف ليس المطلوب منه تبريد هواء الغرفة

وأضاف «الحسيني» أن الفترة الحالية تشهد ارتفاع فى درجات الرطوبة، قائلاً: «معنى الرطوبة المرتفعة ان المكيف ليس المطلوب منه يبرد هواء الغرفة، ولكن المطلوب منه تبريد الرطوبة الموجودة في الهواء»، موضحاً أنه «إذا كان لديك رغبة في توفر فاتورة الكهرباء، وتحسن من أداء المكيف، يجب تشغل التكييف في وظيفة (dry mode) حتى تستطيع التخلص من الرطوبة أولاً».

تكثيف الرطوبة الموجودة في هواء الغرفة

وأشار إلى أن وظيفة (dry mode) هدفها تكثيف الرطوبة الموجودة في هواء الغرفة، ما يقلل فترة عمل الكومبرسور، وبالتالي تحسن أداء المكيف، موضحاً أنه في تلك الأيام خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، قد يتطلب الأمر التبديل من وقت لآخر بين وظيفتي (dry) و(cool)، بحسب الظروف، وحالة وقدرة جهاز التكييف الموجود لدى المواطنين.