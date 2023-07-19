الحكومة توجّه 10 نصائح لترشيد استهلاك التكييف في الصيف.. «دورك هيفرق»

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حملة توعية «دورك هيفرق»، بهدف رفع الوعي وتحفيز السلوك الإيجابي تجاه حماية البيئة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

نصائح لترشيد استهلاك التكييف خلال فصل الصيف

ووجّه المركز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عدّة نصائح بشأن ترشيد استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف خلال فصل الصيف، خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، وهي كما يلي.

1. التأكد من غلق الأبواب والنوافذ للمكان المراد تبريده لتقليل استهلاك الطاقة.

2. إزالة أي مصدر قد يتولد عنه حرارة عالية سواء لمبات حرارية أو أي أجهزة أخرى.

3. فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد إيقافه، أو الخروج من المكان.

4. التنظيف الدوري لوحدة التكييف الداخلية والفلاتر لتسهيل حركة الهواء، ما يوفر 15% من الطاقة.

5. استبدال جهاز التكييف القديم بتكييف إنفرتر 10 لتقليل استهلاك الكهرباء.

6. اختيار الجهاز الملائم لمساحة المنطقة المراد تبريدها (1.25 حصان المساحة 10 مترات).

7. مراعاة قدرة تحميل السلك الكهربائي المعتمد والمناسب لجهاز التكييف.

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8. تركيب الوحدة الخارجية في مكان مناسب والابتعاد عن المساحات الضيقة.

9. الحفاظ على ضبط درجة حرارة التكييف عند 25 درجة.

10. استخدام المراوح الهوائية أثناء تشغيل التكييف يوفر 10% من الطاقة.