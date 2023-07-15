بالتزامن مع الموجة الحارة.. خطوات الاستخدام الأمثل لجهاز التكييف

موجة من الطقس الحار تشهدها كل الأنحاء الأيام الحالية، وتستمر على مدار الأسبوع الجاري، يصاحبها ارتفاع في نسبة الرطوبة، تجعل الكثير من المواطنين، يحرصون على استخدام التكييف باستمرار، حتى يساعدهم على التلطيف من درجة حرارة الغرفة، وعدم الشعور بحرارة الطقس، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، التي قد تؤدي إلى تراكم مبالغ مالية كبيرة عليهم.

ويهتم العديد من مستخدمي التكييف، بمعرفة طريقة الاستخدام الأمثل للتكييف، حتى يساعدهم على ترشيد الاستهلاك، وتجنب ارتفاع قيمة الفواتير، وحرصا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على مساعدة المواطنين، أوضح عبر صفحته الرسمية، طريقة الاستخدام الأمثل للتكييف.

طريقة الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عدة خطوات تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام التكييف، خلال موجة الطقس الحارة، وتتمثل في الآتي:

1- تشغيل التكييف على درجة 25

يحرص مستخدمو التكييف دائما، على تشغيله بدرجة عالية مع ارتفاع درجات الحرارة، وكلما ازدادت الدرجة، كلما زاد استهلاك الكهرباء، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المواطنين، بضبط التكييف على 25 درجة فقط.

2- صيانة التكييف بشكل دوري

تساعد المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف، سواء كان ذلك بتنظيف فلتر الهواء، أو التأكد من أن جميع أجزائه تعمل بكفاءة، على التقليل من استخدام الكهرباء والترشيد بها، وتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة.

3- مناسبة قدرة الجهاز لمساحة الغرفة

في كثير من الأحيان، يستخدم المواطنين جهاز تكييف لا تتناسب قدرته مع مساحة الغرفة، فتكون قدرته أقل من القدرة المطلوبة للمساحات الواسعة، الأمر الذي يزيد من مدة وصول الغرفة لدرجة التبريد المناسبة، ويجب أن تكون القدرة مناسبة، حتى يتم تبريدها في أسرع وقت، وبأقل استهلاك للكهرباء.