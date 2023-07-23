حبس شاب بتهمة سرقة 17 فيزا كارد من كبار السن أمام البنوك في القاهرة

قررت النيابة العامة حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة بطاقة فيزا كارد، وتبين من التحقيقات أن المتهم استغل مساعدة أصحاب البطاقات من كبار السن في عملية سحب النقود وغافلهم بعد معرفة الرقم السري بتغيير كارت الفيزا بآخر كان بحوزته.

سرقة 17 فيزا كارد

وبينت تحقيقات النيابة أن المتهم كان بحوزته 17 كارت فيزا خاصة بعدد من البنوك لأشخاص مختلفين وعثر بحوزته على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه من الضحايا وبمواجهته اعترف بارتكاب آخر واقعة عن طريق سرقة مسن في الدرب الأحمر عقب سحب الماكينة كارت الفيزا الخاص بالمجنى عليه فقام بمساعدته واسترداد الكارت من الماكينة ومغافلته واستبداله بكارت آخر كان بحوزته عقب تحصله على الرقم السرى منه بدعوى مساعدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على المتهم

وأفادت التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الشرقية وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه.

عقوبة سرقة فيزا البنوك

وقال الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض معلقًا على الواقعة أن عقوبة المتهم وفق قانون العقوبات بناء على نص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»