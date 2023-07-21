إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالجيزة للجنايات

أمر المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، بإحالة 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة بطاريات السيارات، بأسلوب الضغط على الكبوت بدائرة قسم شرطة الجيزة.

15 واقعة سرقة لبطاريات السيارات

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا 15 واقعة بدائرتي قسمي شرطة أول الشيخ زايد، وأول أكتوبر بالجيزة، وتصرفوا في المسروقات لدى عميلهما مالك محل بطاريات سيىء النية.

خطة أمنية وراء سقوط عصابة سرقة البطاريات بالجيزة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مديرية أمن الجيزة قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكبوت مُستخدمين سيارة ملك أحدهما وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بحملة أمنية، بعدما أعد لهم كمين متحرك، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

يقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.