أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات.. اعرف عيار 21 بكام

تشهد أسعار الذهب اليوم استقرارا وذلك بمختلف الأعيرة في محلات الصاغة، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين في السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في منتصف التعاملات 2474 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، إذ يستخدم هذا العيار من الذهب في صناعة السبائك الذهبية بسبب نقائه.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 2165 جنيها للشراء، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة، حيث يعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر انتشارا بين المواطنين في السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمنتصف التعاملات 1856 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2268 جنيها للشراء، فيما سجل الذهب عيار 14 اليوم 1443 جنيها للشراء دون إضافة سعري المصعنية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات 17320 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

اختلاف أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات في المحلات بسبب اختلاف أسعار المصنعية والضريبة التي يضعها تجار محلات الذهب.