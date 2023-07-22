أسعار الذهب العالمية ترتفع للأسبوع الثالث على التوالي بقيمة 0.7%

حققت أسعار الذهب العالمية نجاحا كبيرا خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي، من خلال مواصلة تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة بآمال أن يوقف الفيدرالي الأمريكي اتجاهه لرفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري.

أسعار الذهب الفورية والآجلة ترتفع

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتسجل 1970.69 دولار للأوقية، ليرتفع 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1972.80 دولار للأوقية.

أسعار الذهب ترتفع بسبب توقعات الفائدة

ووفق تقرير لوكالة «رويترز» والبورصات العالمية، تلقت أسعار الذهب دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل، في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة مئوية في اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتتأثر أسعار الذهب باتجاهات الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة؛ إذ يوجد علاقة عكسية بينهما، فكلما ارتفعت أسعار الفائدة اتجه المستثمرين إليها بدلا من الذهب لذلك ينخفض سعره، وكلما انخفضت واتجهت المؤشرات لتثبيتها، يتجه الذهب للارتفاع وتحقيق مكاسب كبرى.