جولد بيليون: أسعار الذهب قد تجد دعما يمنعها من الهبوط الحاد حاليا

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتداولات الذهب، إن أسعار الذهب قد تجد دعما في الوقت الحالي، تمنعها من الانهيار الحاد، ويتمثل هذا الدعم في الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية.

وأضافت أنه في حالة اختلاف تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع توقعات الأسواق واستمراره في التشديد النقدي ورفع الفائدة لمرة أخرى، بعد اجتماعه الأسبوع المقبل، سنشهد تأثيرا سلبيا كبيرا بالطبع على أسعار الذهب، وقد يدفعه هذا إلى فقدان الكثير من مكاسبه السابقة والابتعاد مجددا عن المستوى 2000 دولار للأونصة.

استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية

وأشارت المؤسسة إلى أن عمليات الشراء المستمرة للذهب من قبل البنوك المركزية العالمية، تعتبر الداعم الأول والأساسي للذهب خلال عام 2023، فحتى عندما شاهدنا الذهب يتداول حول مستويات 1900 دولار للأونصة، استطاع الاستقرار فوق هذا المستوى وبناء قاعدة للعودة للارتفاع مجددا، ولم يستسلم لمزيد من البيع والهبوط وذلك بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية هذا العام على الذهب.

تركيا أكبر مشترٍ للذهب في العام الماضي

وفي العام الماضي، اشترت البنوك المركزية العالمية 1078 طنا من الذهب، وكانت تركيا أكبر مشترٍ للذهب، وارتفعت احتياطاتها الرسمية من الذهب بمقدار 148 طنا، إلى 542 طنا العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.

وخلال شهر يونيو الماضي، كانت الصين هي المشتري الأكبر للذهب بمقدار 21 طنا جرى إضافتها إلى احتياطيها، ليعد هذا هو الشهر الثامن على التوالي من شراء الصين للذهب بإجمالي 165 طنا، وبعد عملية الشراء الأخيرة في يونيو ارتفع احتياطي البلاد الرسمي من الذهب إلى 2113 طنا.

سبب انخفاض هيمة أمريكا على الاقتصاد العالمي

الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي وعلى رأسها إفلاس البنوك الصغيرة وأزمة سقف الدين قللت من هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، وبدأ الجميع يشعر بالخطر من الاحتفاظ بالدولار وحده كاحتياطي لدى الدول، خاصة بعد أن جرى استخدام الدولار كسلاح لمعاقبة روسيا بعد حربها على أوكرانيا.

وكان البديل الأفضل للجميع هو الذهب لذا بدأت البنوك المركزية منذ بدايات العام الماضي، في تحويل نسب كبيرة من احتياطاتها من الدولار والعملات الأجنبية إلى الذهب، الذي يعد دائما هو الملاذ الآمن الأفضل في أوقات الأزمات.