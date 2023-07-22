سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 22-7-2023.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 22-7-2023 في مصر، استقراراً ملحوظاً، وتحديداً عيار 21 الأكثر شيوعاً في مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم، وفقاً لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت، 2474 جنيها للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو الذي يدخل في صناعة السبائك الذهبية نظراً لأنه الأنقى في الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت، 2165 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو الأكثر إقبالاً من المواطنين داخل السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم، سجل 1856 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم، 1443 جنيها للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم، 2268 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم السبت، 17320 جنيها للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات من عيار 21.

سعر الذهب في محلات الصاغة بالمصنعية

يختلف سعر الذهب في محلات الصاغة، بسبب اختلاف التجار والمحلات على سعري الضريبة والمصنعية، بعد إضافتهما على الأسعار المعلنة.