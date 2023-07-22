«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الثانوي

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ عدم رصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم في اليوم الأول لسير امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي، التي انطلقت صباح اليوم السبت 22 يوليو 2023.

فرض الانضباط بداخل اللجان وعدم السماح

وأوضح «شهاوي»، أنّه تابع انتظام امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي من داخل لجان معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، الذي يضم عدد 13 لجنة من بينهم 7 لجان للقسم العلمي و6 لجان للقسم الأدبي، وذلك من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان المعهد، كما حرص على متابعة سير العمل بالكنترول، وتوفير الجو المناسب والملائم للطلاب لأداء الامتحانات، مشدداً على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أياً من أساليب الغش.

امتحانات النقل الثانوي

وأشار «شهاوي»، إلى أنّ امتحانات النقل الثانوي تُعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيداً لها، لذا يجب أن تسير على أتم وجه، مؤكداً انتظام سير امتحانات الدور الثاني للنقل الثانوي.

يذكر أنّ طلاب القسم العلمي بالصفين الأول والثاني الثانوي، قد أدوا الامتحان اليوم في مادتي الفقه والكيمياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي بالصفين الأول والثاني الثانوي؛ الامتحان بمادتي الفقه والتاريخ.