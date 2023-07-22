حزب الجيل: ثورة 23 يوليو خالدة في نفوس الشعوب العربية والأفريقية

هنأ حزب الجيل الديمقراطي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بالعيد 71 لثورة 23 يوليو المجيدة والخالدة في نفوس الشعوب العربية والإسلامية والإفريقية وكل النفوس المحبة للسلام والكارهة للظلم والاستعباد والاستغلال، مؤكدا أنها كانت حربا على الاستعمار الذي أجبرته على الرحيل من أفريقيا وآسيا وبداية لعهد جديد نالت فيه تلك الشعوب حريتها واستقلالها.

حزب الجيل: 23 يوليو تؤكد أن الجيش المصري جيش الشعب

وأكد الجيل في بيان له، أن ثورة 23 يوليو قام بها طليعة القوات المسلحة من الضباط الأحرار لتعلن بوضوح وللمرة الثانية بعد ثورة العرابية، أن الجيش المصري هو جيش الشعب المعبر عن آماله وأحلامه والقادر على تحقيقها، بالإضافة إلى الدفاع عن مقدرات البلاد وحدودها وأمنها القومي.

حزب الجيل: شهر يوليو له مكانة كبيرة في تاريخ مصر

وأشار إلى مكانة شهر يوليو في تاريخ مصر، موضحا أن الجيش أكد فيه للمرة الثالثة انحيازه للشعب وأنه القادر على إنقاذ البلاد وهويتها الحضارية وكان ذلك في الثالث من يوليو 2013، عندما أعلن القائد العام للقوات المسلحة إنهاء حكم حلفاء المخطط الشيطاني الغربي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية وإيقاف العمل بالدستور وحل مجلس الشورى.