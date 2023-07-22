أمين عام «حماة الوطن» يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب «حماة الوطن»، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال أمين عام حزب «حماة الوطن» في بيان له: «تلك الثورة ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري لما حققته من إنجازات وأهداف نبيلة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية».

نصير: ثورة يوليو صفحة مضيئة في سجلات الشعب المصري

وأضاف نصير، إن ثورة 23 يوليو دونت بمبادئها العظيمة وأهدافها السامية صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري تضاف إلى صفحات نضال شعبنا العظيم ودفاعه عن حقه في أن يعيش في وطن مرفوع الرأس وموفور الكرامة.

وتابع النائب، بأن الشعب المصري يمتلك من الوعي والإرادة التي تجعله قادرا على تحقيق أهدافه متخطيا في كل مرحلة تاريخية مرت بمصر جميع الصعاب والتحديات.

ثورة 30 يونيو

وأكد أمين عام حزب «حماة الوطن»، على أن القيادة السياسية كانت حريصة على إرساء مبادئ ثورة 23 يوليو واستكمال أهدافها في ثورة 30 يونيو القائمة على العدالة الاجتماعية والإصلاح والتنمية لمواجهة الأزمات التي طال أمدها في الدولة وعلي هذا اعتمدت خطة طموحه للإصلاح الاقتصادي الشامل لإعادة بناء الاقتصاد المصري ليصبح قائم على الإنتاج وجاذبا للاستثمار ويعظم الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن.

الجمهورية الجديدة

وأوضح الأمين العام، أن الشعب المصري لديه عزيمة راسخة وثابتة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع قيادته الحكيمة التي تحملت المسؤولية في مرحلة صعبة من تاريخ هذه الأمة، مختتما بقوله «وإذ ننتهز هذه الذكرى المجيدة في تجديد العهد، لقيادتنا الحكيمة في وضع قواعد وأسس متينة للدولة المصرية لمواصلة عملية التقدم والبناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة».