نائب «إرادة جيل»: ثورة 23 يوليو أحيت البعد الاجتماعي للمواطن البسيط

قال اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن ثورة 23 يوليو 1952 أعادت للأمة العربية كرامتها المسلوبة من قبل القوى الأجنبية المحتلة للأراضي العربية مستنزفة خيراتها وأحلام شعوبها ومستقبلها.

وأضاف اللواء محسن الفحام في تصريحات لـ«الوطن»، إن ثورة 23 يوليو المجيدة كانت بداية حجر الأساس لبناء القومية العربية وتوحيد الصف العربي، إذ نجحت في إنهاء الاستعمار الإنجليزي وجلائه عن البلاد، ومنها تمكنت مصر من بناء جيش قوي استطاعت من خلاله دعم الأشقاء في الدول العربية للتحرر من القوى الأجنبية المحتلة له والمستنزفة لطموحات شعبه.

المكتسبات التي حققتها ثورة 23 يوليو 1952

وأكد نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن الثورة غيرت البعد الاجتماعي الذي كان يعيش فيه المواطن حيث عانى الموطن خلال الفترة ما قبل الثورة من عدم وجود مقومات الحياه الأدمية، التي تتمثل في الصحة والتعليم والقوت اليومي من الغذاء، وكان معظم الشعب بين قبضة الإقطاعيين والإنجليز بلا حول ولا قوة، إلى أن جاءت الثورة وأوجدت الحياه الاجتماعية بمنح المواطنين حقهم في التعليم المجاني وإصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي خلص الفلاحين من بطش الإقطاعيين وملكهم أراضي زراعية يحييوا فيها حياه أدمية.

وتطرق نائب رئيس حزب إرادة جيل للحديث عن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، مشيرًا إلى أن العدوان الثلاثي كان يستهدف توقف الثورة الصناعية التي أطلقها الرئيس جمال عبدالناصر آن ذاك، حيث عمد إلى أن يكون جميع مستهلكات الشعب مصرية ومصنوعة بأيادي مصرية، الأمر الذي أزعج الدول الغربية وجعلهم يشنون حربًا على مصر.