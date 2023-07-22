وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي قال فيها، إن مصر تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي شارك فيها شعب مصر العظيم بمشاعر وطنية وعزيمة صادقة مع أبنائه من القوات المسلحة التي كانت ولازالت درعاً وسيفاً للوطن.

تأييد الإرادة الشعبية

وأضاف الوزير «نثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطني الذي قام به رجال القوات المسلحة، لتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم، وتحقيق العدالة الاجتماعية ليصنع واحدة من أعظم الثورات التاريخية في العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية».

مسيرة البناء والتنمية

ودعا اللواء هشام آمنة الله تعالى «أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ويرفع من شأن مصرنا الحبيبة بجهود فخامتكم وجهود أبنائها المخلصين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية محققين أمال أبناء مصر في ظل قيادتكم الحكيمة».

تهنئة رئيس الوزراء ووزير الدفاع

كما هنأ وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.