تامر حسني: حفل مهرجان العلمين الأهم في مشواري الفني

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بحفله الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وتحدث تامر عن الحفل، عبر حسابه على الإنستجرام، قائلا: «يمكن قولت كتير على حفلات إنها من أحلى حفلات حياتي بس حفلة العلمين امبارح بجد هي أحلى وأهم حفله عملتها في مشواري الفني كله من أول دخلة الحفلة بالطيران على كل هذا الارتفاع واللوحة الخاصة بكل أغنية بغنيها من عروض استعراضية متناسقة مع كل الجرافيكس المعروض على الشاشات المتناسق».

تامر حسني يكشف أسباب نجاح حفله في مهرجان العلمين

وأضاف تامر: «أيضا الألعاب النارية اللي بتعبر عن كل حرف في أي أغنية بغنيها، بجد الحفله دي كان وراها ناس كتير مخلصة وبتحب شغلها وقبل أي شيء حابين بعض وحابين الخير لبعض عشان كده طلعنا بالنجاح الجماهيري الخرافي ده والنجاح المسرحي التاريخي ده».

تامر حسني يشكر الجمهور

واختتم: «شكرا جمهورنا الراقي.. شكرا صناع الحفلة.. شكرا لاختياري لافتتاح مهرجان العلمين».