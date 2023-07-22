على طريقة سوبر هيرو «تاج».. تامر حسني يطير 40 مترا في حفله بافتتاح مهرجان العلمين

حطم النجم تامر حسني، رقما قياسيا جديدا، في حفلات العلمين، وقدم عرضا مسرحيا تاريخيا، أبهر به الحضور، من أغاني وعروض مذهلة مع كل أغنية، بخلاف الإبهار البصري الرائع الذي قدمه من خلال أكبر وأحدث الشاشات وأهم عروض الألعاب النارية العالمية.

وأحيا تامر حسني الحفل، الذي أقيم أمس بمهرجان العلمين، لأكثر من ساعتين، وسط صياح محبيه دون توقف، وقدم مواهب مصرية رائعة نالت استحسان الجميع، وفي لقطة مميزة دعا البعض من جمهوره ليشاركوه رقصته الشهيرة الخاصة بأغنية فيلمه الجديد «تاج»، كما شاركه البلوجر العالمي، نويل روبنسون، في رقصة أغنية «تاج».

وشهدت إحدى عروض الحفل، قيام تامر حسني بالطيران في الهواء لمسافة 40 مترا.

جدير بالذكر أن فيلم «تاج» للنجم تامر حسني، حققت إيرادات داخل مصر بقيمة 41 مليون جنيه، وخارجها بما يقرب من 350 مليون جنيه، ومتوقع أن يتخطى حاجز الـ400 مليون جنيه نهاية هذا الأسبوع.