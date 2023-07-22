الإعلامية هالة أبو علم: التليفزيون المصري رمز للمعرفة والثقافة والفنون

هنأت الإعلامية الكبيرة هالة أبو علم، المذيعة السابقة بالتليفزيون المصري، الشعب المصري بمناسبة عيد التليفزيون، قائلة: «اليوم عيد ميلاد الصرح الإعلامي الكبير، الذي يمثل تاريخ مصر وهرم من أهرامات مصر، لأنه رمز ونموذج للمعرفة والثقافة والفنون، ولا يوجد شخص في مصر لم يترعرع على برامج وإنتاج التليفزيون المصري، إذ أنه نافذة من نوافذ الثقافة والاطلاع والمعرفة».

هالة أبو علم تكشف عن سر انجذابها للإذاعة

وكشفت هالة أبو علم، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، سر انجذابها للإذاعة، قائلة إنها تعشق الإذاعة واللغة العربية والكتابة والقراءة، ومن ثم انجذبت ناحية الإذاعة وبرامجها لأنها تقدم برامج عالية الثقافة وجرعة كبير من المعرفة.

ولفتت إلى أنها استقت العديد من المعلومات والمعرفة من خلال برامج الإذاعة ونشراتها، كما أن الأصوات فيها مميزة مثل محطة صوت العرب فالأصوات لها طابع معين بها، وهذه من أجمل الأشياء.

وأشارت إلى أن محطة صوت العرب لها طابع معين، بينما محطة البرنامج العام لها طابع آخر، إضافة لإذاعة الشرق الأوسط، موضحة أنها تستمع أيضا للبرنامج الأوروبي والموسيقي، مردفة: «أول لما دخلت على الأوروبي ثم الموسيقي ثم انتقلت للشرق الأوسط، وجدت ما يشبه بالمائدة التي عليها كل ما لذ وطاب، وهناك قابلت الأستاذة سناء منصور».

تأثير الإعلامية سناء منصور على هالة أبو علم

وأوضحت أن الإعلامية الكبيرة سناء منصور تعد أستاذتها: «جميلها يطوق عنقي، وتبنتني، ولم تبخل بتقديم أي خبرة أو معلومة أو نصيحة، وتحب أن تتبنى الجيل الجديد وتشجعه وتقف بجانبه، ولا أنسى أفضالها عليا».