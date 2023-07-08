سناء منصور: فعاليات غنائية ورياضية وعروض ترفيهية بمهرجان العلمين بمشاركة مليون زائر

قالت الإعلامية سناء منصور، إن أياما قليلة جدا تفصلنا عن بدء فعاليات أهم وأضخم مهرجان ثقافي وفني وترفيهي وسياحي ورياضي في مصر والشرق الأوسط كله.

وأضافت «منصور»، خلال حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»: «نتحدث عن مهرجان العلمين الجديد الذي يبدأ في 13 يوليو، الموافق الخميس، ويستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس».

سناء منصور: المهرجان يقام برعاية الشركة المتحدة

وتابعت الإعلامية: «هذا المهرجان برعاية عدد من الوزارات والثقافة والشباب والرياضة والسياحة وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، وسيشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، بالإضافة إلى معارض وعروض ترفيهية، وهو أكبر وأول وجهة سياحية وترفيهية بمدينة العلمين الجديدة».

وأوضحت: «ستشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، وهذا المهرجان به جزء رياضي مهم جدا بجانب الجزء الثقافي، وسيشهد حفلات غنائية غير عادية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي وأيضا على مستوى الدولي، وسيكون تجربة ثرية جدا وانا متحمسة جدا لمتابعة الفعاليات المختلفة».