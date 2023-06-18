أحد تلاميذ الشعراوي يروى عبر قناة الناس موقفا غريبا للإمام مع الإذاعة

قال الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، أحد تلاميذ الشيخ الشعراوي، إن الإذاعة المصرية في بدايات الشيخ محمد متولي الشعراوي، رفضته، بحجة أنه صوت غير إذاعي، لافتا إلى أنه بعدما التف الناس حول الشيخ في كل مكان، طلبت منه تسجيل حلقات.

كل صوت بشري فيه طاقات تعبيرية بلا حدود

وتابع المفكر الإسلامي، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «صوت المجرد بمعاييره المادية يقيمه الناس، لكن هناك سراً خطير كل صوت بشري فيه طاقات تعبيرية بلا حدود، وهذه حقيقة علمية، فالله خص الشيخ بأعلى طاقة تعبيرية مذكورة في القرآن وهو ما جاء إلى سيدنا رسول الله (وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا)».

واستكمل: «الكلام ليس صوتا أو معنى فقط، وإنما روح، فالدكتور أحمد عمر هاشم، هو حكى لي هذا الموضوع، فالكلمة فيها روح تكون عند شخص ولا تكون عند شخص آخر، فأحد الناس ألف كتاب».

الكتاب ليس فيه روح

وواصل: «وذهب به إلى فضيلة الإمام عبدالحليم محمود، طمعا أن يكتب له مقدمة ليعطي له قيمة وانتشارا، ففضيلة الإمام قال له هذا الكتاب عظيم في تأليفه، لكن هذا الكتاب ليس في روح، فقال له ماذا أفعل، قال اذهب وصلى في وقت السهر، وأقرا سيلهمك الله، فعاد الرجل إلى فضيلة الإمام وقرأ مجددا وقال له هذا الكتاب فيه روح».